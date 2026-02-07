◇プロボクシング▼日本バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦△梅津奨利（引き分け）富施郁哉△（７日・後楽園ホール）日本バンタム級チャンピオン・梅津奨利（２７）＝三谷大和スポーツ＝が引き分けで初防衛に成功した。同級１位・富施郁哉（２７）＝ワタナベ＝とのＶ１戦は、お互い最後まで手を休めず打ち合いゴング。ジャッジの採点は９６―９４で梅津、９６―９４で富施、そして最後は９５―９５。三