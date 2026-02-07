◆ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー・スロープスタイル女子（７日、リビーニョ）予選が行われ、古賀結那（２３）＝城北信用金庫＝は４２・９０点の１８位で、２回滑って上位１２選手が出場できる決勝進出を逃した。一緒に出場する予定だった近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝は試合直前に棄権した。５日の公式練習中にジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒。救急車で搬送されていた。日本人初