全国高校スキー大会第4日は7日、長野県上田市などで行われ、アルペンの男子回転は五十嵐暖（北海道・小樽双葉）が合計1分41秒02で優勝した。距離男子10キロクラシカルは金丸拓寛（山形・新庄南高金山）、女子5キロクラシカルは安保胡春（秋田・鹿角）が制した。