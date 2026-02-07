気象台は、午後9時16分に、大雪警報を鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町などに発表 7日21:16時点鳥取県では、8日明け方から8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してく