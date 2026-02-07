育児は夫婦2人で行うもの。もし義親と同居をしていれば、困ったときに手を差し伸べてくれることもあるでしょう。でも、ママスタコミュニティのあるママは、旦那さんや義親の助けを借りられずに実家に頼っているようです。そこでこんな投稿がありました。『2歳半の子どもがいて、義実家で暮らしており、子どもは近くの保育園に通っています。義親や旦那は子育てに協力的ではなく、ほぼワンオペ育児。そんな生活がキツくなったので、