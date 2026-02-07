丸目が可愛い最新型マーチ？2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕。 ここで日産は欧州市場向けに開発したEV（電気自動車）「マイクラ」を日本初公開していました。【画像】超カッコいい！ これが日産「”最新型”マーチ」です！ 画像で見る（60枚） どのようなモデルなのでしょうか。マイクラは、欧州向けに展開される日産のコンパクトカーで、日本で