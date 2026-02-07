8日（日）の天気日本海側では積雪急増に警戒を、太平洋側でも大雪となるところがありそうです。●西日本、沖縄近畿北部や山陰は激しい雪が降り、短時間で積雪が急増するおそれがあります。太平洋側にも雪雲が流れ込み、雪の積もるところがありそうです。最低気温は0℃前後、最高気温は福岡3℃、大阪4℃、鳥取は氷点下1℃の見込みです。●東日本北陸は雪の強まるところがあるでしょう。関東は朝、雪が積もっている可能性があります