気象台は、午後9時10分に、大雪警報を豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、香美町、新温泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】兵庫県・豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、香美町、新温泉町に発表 7日21:10時点兵庫県では、8日明け方から8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊岡市□大雪警報【発表】積雪8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量50cm