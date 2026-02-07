■これまでのあらすじ家賃の安い事故物件に引越しした夫婦。夫は「合理的」と言うが、妻は不気味でたまらない。そして夫がいない夜、妻は水音で目を覚ますのだった。それは風呂場から聞こえていて…。お風呂場から水音が…。恐る恐るのぞいてみると、洗面所の水が流れっぱなしでした。閉め忘れたというレベルではないほど勢いよく流れる水…ゾッとしました。とにかく、水を止めようと水栓を閉じると、今度はリビングの方から微かに