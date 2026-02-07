◆ミラノ・コルティナ五輪▽アイスホッケー女子（７日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク８位）は１次リーグＢ組第２戦でドイツ（同９位）と対戦し、第１ピリオド（Ｐ）を０―３で終えた。Ｂ組でライバルと言えるドイツを相手に序盤から苦戦した。開始４４秒、ＤＦグレイスナーに先制点を献上。８分４４秒にＦＷニックスに２点目、１３分