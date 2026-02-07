【ベルギーリーグ】ウェステルロー0−4シント＝トロイデン（日本時間2月7日／ヘット・カイピー）【映像】ギリギリ過ぎる動き出し日本人FWが、エースの仕事をやってのけた。シント=トロイデンのFW後藤啓介が、試合終盤にダメ押し弾。オフサイドによる“幻のゴール”と思われたが、VARの結果ゴールが認められ、これで今季9点目。20歳、191cmの大型ストライカーが大きな結果を示した。日本時間2月7日、ベルギーリーグの第24節が行