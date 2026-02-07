こんにちは！日本一陽気なオフィスレディ喜多ゆかりです。今回は、伊野尾慧さんと松本穂香さんW主演『50分間の恋人』で、伊野尾さん演じる世界が注目する天才ゲームクリエイター晴流の上司・米田大祐を演じるおいでやす小田さんのインタビュー後編です。 ©️ABCテレビ 忘れられない営業先でのエピソード、また大学中退を決意した衝動的な一日についてもお話してくださいました。 &#8213