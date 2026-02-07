日本―オーストリアダブルスでプレーする綿貫陽介（奥）、柚木武組＝有明コロシアム男子テニスの国別対抗戦デビス杯で日本とオーストリアによる予選1回戦最終日が7日、東京・有明コロシアムで行われ、日本は通算2勝3敗で2回戦に進めなかった。ワールドグループ1部に回る。前日のシングルスに1勝1敗だった日本はダブルスで綿貫陽介（SBCメディカルグループ）柚木武（イカイ）組がアレクサンダー・エルラー、ルーカス・ミード