【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー男子英国代表ガス・ケンワージーが7日までに、米国で強硬な移民摘発を行う移民・税関捜査局（ICE）に「罪のない人々が殺された。もうたくさんだ」などと抗議するメッセージを交流サイト（SNS）で発信した。雪上に尿で書いたという「くたばれ、ICE」の文字の写真も投稿した。トランプ米政権が五輪にICE捜査官を派遣したことに、開催国イタリアで抗議の声が上が