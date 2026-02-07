（台北中央社）1987年の戒厳令解除を政府として対外発表した邵玉銘（しょうぎょくめい）元行政院（内閣）新聞局長が7日、死去した。87歳。邵氏の関係者が同日、明らかにした。邵氏は1938年11月、旧満州国浜江省蘭西県生まれ。48年に両親とともに台湾に移住した。政治大学外交学科を卒業後に渡米し、シカゴ大学で博士号を取得した。82年に台湾に戻ると、政治大で教壇に立ち、同大外交研究所所長、国際関係研究センター主任を歴任。8