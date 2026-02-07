アビスパ福岡は7日、同クラブに所属するMF松岡大起が、ニケー・リーガ（スロバキア1部リーグ）のスロヴァン・ブラチスラヴァへ期限付き移籍することを発表した。なお、期限付き移籍期間は2026年6月30日までと伝えられている。松岡は2001年6月1日生まれの現在24歳。サガン鳥栖U−18在籍時の2018年6月6日、天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会でトップチームデビューを飾った。翌年6月、高校3年生にしてクラブ史上初のトップチー