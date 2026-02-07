ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、元イングランド代表MFジェイムズ・ミルナーについて言及した。5日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。現在40歳のミルナーは、リーズの下部組織出身で2002年11月にトップチームデビュー。その後、ニューカッスルやマンチェスター・シティ、リヴァプールなどを経て、2023年夏にブライトンに加入した。ここまでプレミアリーグ通算「652」試合の出場を記