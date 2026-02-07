日本代表を率いる森保一が、7日に行われた明治安田J1百年構想リーグ開幕節のFC東京vs鹿島アントラーズを視察。試合後、首位に応じた。この試合は1−1で90分を終え、特別大会での特別ルールとしてPK戦に突入。FC東京が制した。森保監督は、「PK戦も含めて両チームの監督さんがしっかり準備されて、おそらく臨んでいるんだろうなということで見ました。Jリーグが百年構想リーグでPKまで導入してくださり、日本代表がワールドカッ