7日のボートレースまるがめ「にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ」最終日12Rで中辻崇人（48＝福岡）がコンマプラス01、木山和幸（56＝広島）が07、藤原菜希（39＝東京）が04、青木幸太郎（41＝福岡）が02のフライングで返還欠場。発売額2億2365万8200円の約99.9％に当たる2億2361万6900円が返還となった。この日は向かい風が強くふいて1Rから安定板装着、4R以降は周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮されてい