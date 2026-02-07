バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は7日、宇都宮市体育館などで13試合が行われ、西地区首位の長崎が東地区首位の宇都宮に105―75で大勝し、31勝目（6敗）を挙げた。宇都宮は27勝10敗。名古屋DはSR渋谷に72―62で勝って28勝8敗。東地区のA東京は千葉Jに75―73で競り勝って25勝11敗とした。千葉Jは26勝10敗。