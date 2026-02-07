国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第8日は7日、青森県テクノルアイスパーク八戸などで行われ、アイスホッケーの準決勝で成年は栃木と北海道が勝ち、決勝に進んだ。少年は北海道と青森が決勝に進出した。スピード成年の男子1500メートルは渕上結太（兵庫・関学大）が1分48秒00で制し、女子1500メートルは小坂凜（山形・KHネオケム）が1分58秒42で優勝した。