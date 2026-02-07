女子スロープスタイル予選ジャンプする古賀結那＝リビーニョ（共同）7日のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選で、古賀結那（城北信用金庫）は42.90点の18位で、上位12選手による9日の決勝進出を逃した。5日の公式練習で負傷した近藤心音（オリエンタルバイオ）は棄権した。前回金メダルのマチルド・グレモー（スイス）が79.15点でトップ通過した。（共同）女子スロープスタイル予選の前に調整する近藤心音。その