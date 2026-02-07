King ＆ PrinceのYouTubeチャンネルで、スタジオライブ映像“King ＆ Prince「Shake Hands」 in Quiet Session Club vol.1”が公開された。【動画】King ＆ Princeが公開したバンド形式スタジオライブ企画“Quiet Session Club vol.1”「Shake Hands」「Shake Hands」は、2024年5月発売のシングル作品「halfmoon ／ moooove!!」に収録された楽曲で、今回公開されたのは、バンド形式のスタジオライブ企画“Quiet Session Club v