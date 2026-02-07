◇明治安田J1百年構想リーグ第1節C大阪0―0（PK4―5）G大阪（2026年2月7日ヤンマースタジアム）大阪ダービー史上3番目の4万2101人がスタジアムに集った。しかしC大阪はホームでシュート3本に押さえ込まれた。PK戦では5人目のMF阪田澪哉が失敗。開幕星を手にできなかった。前半41分にDF田中隼人が一発退場。数的不利で戦う状況を長く強いられたが、主将のMF田中駿汰は「映像を見てみないと分かりませんが、もっとボールを