アメリカのトランプ大統領が領有に意欲を示してきたデンマーク自治領のグリーンランドに6日、カナダとフランスが相次いで領事館を開設しました。カナダは6日、グリーンランドの中心都市ヌークで領事館の開設式を行ないました。式典でカナダのアナンド外相は、「これは単なる建物の開設ではなく、グリーンランドとカナダの友情と協力を強化するものになる」と述べました。またフランスも同じ6日に、EU＝ヨーロッパ連合の加盟国とし