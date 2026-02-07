µð¿Í¡¦µÜºê½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×Âè£²¥¯¡¼¥ë£³ÆüÌÜ¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÎÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£²£²¡áÁáÂç¡Ë¤¬½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¥·Â®¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë£²¼ïÎà¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÅê¤²¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô£¶¿Í¤òÌµ°ÂÂÇ¡£ºÇÂ®¤Ï£±£´£·¥­¥í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´µå¼ï¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì¤Ä¼ý³Ï¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¼ã´³ÎÏ¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊµåÂ®¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤¤½Ð¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¡£½ù¡¹¤Ë¡¢²­Æì¡ÊÆáÇÆ¥­¥ã¥ó¥×¡Ë½ªÈ×¤Ë