ロッテの都城春季キャンプは7日、今キャンプ初めてライブBPが行われた。河村説人、菊地吏玖、廣池康志郎、木村優人の4人が登板し、合計20（5球×2人の打者に2打席）投げ込んだ。河村は「最初にしてはストライクもいったので、気温も寒いですし、その中では合格点はあげられるかなと思います」と、郄部瑛斗、藤原恭大の2人に投げ、安打性の当たりは1本のみに抑えた。「もうちょっと強い球も投げたかったんですけど、