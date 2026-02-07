ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選（７日）、古賀結那（城北信用金庫）は１８位となり、上位１２人による決勝進出はならなかった。古賀は「１本目に自分がやりたい技ができたのでよかったなと思って、２本目で最後のジャンプ２回転半に挑戦して立ててよかった」と振り返った。「ここに立てたのは私の力じゃないので、支えてくれたみなさんのおかげ。感謝しかないです。気持ちを切り替えてビ