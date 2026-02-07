開会式に世界が感動ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われた。日の丸の小旗だけでなく、開催地イタリアの小旗も持って行進する日本人選手が発見され、日本人の垣根を越え、世界中から絶賛が相次いでいる。イタリア語のつづりでは日本は「GIAPPONE」となり、34番目の入場。日の丸だけでなくイタリア国旗の小旗を持っている選手がおり、日