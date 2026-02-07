ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が7日に行われ、古賀結那（城北信用金庫）は42.90点の18位で決勝進出を逃した。近藤心音（オリエンタルバイオ）は無念の欠場となった。古賀は1回目に35.66点、2回目は42.90点とスコアを伸ばしたものの、決勝進出ラインの12位以内に入れず。それでも、清々しい表情で中継局のインタビューに応じた。「技のクオリティがちょっと足り