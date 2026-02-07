午後8時1分ごろ山梨県東部・富士五湖を震源とする最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で県内では震度2を富士市、小山町で観測。また震度1を沼津市、富士宮市、三島市、御殿場市、長泉町、伊豆の国市、伊豆市、函南町で観測しました。震源の深さは20キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されています。