「タイの誇り党」の集会に参加した支持者ら＝1月30日、バンコク（共同）【バンコク共同】タイ総選挙が8日、投開票される。下院の定数500を巡り政権与党「タイの誇り党」と改革派「国民党」、タクシン元首相派「タイ貢献党」の主要3党が激しく争い、拮抗すると予想されている。低迷する経済や政界の汚職への対応などが争点。選挙後の連立交渉で安定した政権が発足するかどうかが焦点になる。タイメディアは3党がそれぞれ100〜15