練習後、撮影に応じる三木つばき＝リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】スノーボード女子パラレル大回転で昨季ワールドカップ（W杯）種目別覇者の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が本番前日の7日、公式練習後に取材に応じ、2大会連続の舞台へ「調子はいい。どんな滑りができるか、すごくわくわくしている。目標は金メダルに変わりないのでしっかり頑張りたい」と決意を示した。6日には本番会場も確認し「長いコースなので体