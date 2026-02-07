先日、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演が発表された生田絵梨花。同作は生田にとって初の朝ドラ出演作となっており、彼女が今後さらに女優として飛躍していく上で、大きな意味を持つ作品になることだろう。そこで本記事では、生田が同作で演じる役を手がかりに、期待のポイントなどを整理したい。【関連】生田絵梨花『明日はもっと、いい日になる』で好演光る！『ブラック・ショーマン』にも出演で破竹の勢い