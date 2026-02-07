プレミアリーグ第25節リーズ・ユナイテッド対ノッティンガム・フォレストの一戦が行われ、3-1でホームチームが白星を挙げた。日本代表の田中碧はベンチ入りするも、出番なし。試合が動いたのは26分。後方からのフィードに抜け出したジェイデン・ボーグルが今季リーグ初ゴールを決めて先制。そしてその4分後にノア・オカフォーがゴールネットを揺らし、早々にリードを広げた。そして後半に入ると、ドミニク・カルヴァート・ルーウィ