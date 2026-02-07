◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子スロープスタイル 予選2回目（大会2日目/現地7日）古賀結那選手が予選18位となり、決勝進出は果たせませんでした。スロープスタイルの予選は2回滑り高い方の得点が採用され、上位12選手が決勝進出となります。1回目は14位と決勝進出ラインの下に位置していた古賀選手。2回目、前半の障害をスムーズにこなすと後半のジャンプでは1回目よりも回転数の多い技を決