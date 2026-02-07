オリックスのルイス・ペルドモ投手（３２）が７日、宮崎キャンプに合流した。２４年のシーズン途中に加入し、昨季は主に「８回の男」として５０試合で２勝４敗、防御率３・１７、リーグ２位の３３ホールドを記録した右腕。「無事に日本にまた来ることができてうれしい」と笑顔を見せた。母国・ドミニカ共和国へ帰国中は、体の動きを再確認。「すごくいい状態できている。いつでも投げられる」と宣言した。昨季リーグ３位の２８