◇りそなＢ２リーグ第１９節信州５９−４６ベルテックス静岡（７日・北里アリーナ富士）西地区最下位のベルテックス静岡が、東地区首位の信州とのホーム第１戦に４６―５９で敗れ、８連敗を喫した。ディフェンスでは１試合平均８１・６点を誇る信州の攻撃を５０点台に抑えたが、シュートを決めきれず、４６点はチームワーストタイ。これで、今年に入って７戦未勝利となった。けがから復帰した元日本代表主将のＰＧ橋本竜馬（