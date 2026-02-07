衆院選（８日投開票）の選挙戦最終日となった７日、各党の党首らは街頭で熱弁を振るった。真冬の超短期決戦となった今回は、物価高対策や外交・安全保障などが争点になった。東京都内でも小雪がちらつく寒さの中、有権者らは、党首の最後の訴えに聞き入っていた。自民党総裁の高市首相が午後４時半過ぎ、東京都北区のＪＲ浮間舟渡駅前に姿を見せると、ロータリーを埋め尽くした約３５００人の有権者が一斉にスマートフォンを構