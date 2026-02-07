俳優・浅野温子（６４）が７日、都内で、一人舞台劇「曽祖母（ひいばあ）の推し活ものがたり〜明治時代にひとっ飛び！その恋、応援します〜」を開催。ライフワークの読み語りを披露した。読み語りは日本の伝統を普及啓発するため２００３年から始まった企画で、各地で伝承されて来た民話・伝説に現代的な解釈を加え、言葉も分かりやすくしたもの。これまで全国約１４０ヵ所以上で上演を続けてきた。今作は主人公の少女が、大