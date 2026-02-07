歌手の星野源が、2度目の韓国公演を成功裏に終えた。去る2月6日、星野源は仁川（インチョン）インスパイアアリーナでコンサート「Gen Hoshino Live in Korea“約束”」を開催し、韓国のファンと対面した。【写真】星野源とコラボした韓国歌手当日、星野は『化物』で軽快に公演の幕を開けた。その結果、最初の韓国公演の2倍以上にあたる約9000人の観客は、開始早々から会場を歓声で埋め尽くしたほか、スローガンイベントで彼の帰還