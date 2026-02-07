韓国発カラコンブランド『OOHA（オハ）』に、tripleSのYooYeon（ユヨン）＆Mayu（マユ）がブランドミューズとして登場。多国籍ガールズグループならではの洗練された存在感と、日常に寄り添うOOHAの世界観が重なり、瞳から気分を高めてくれます。何気ない一日も、鏡を見るたび少しときめく。そんな“主役級アイ”を叶えるラインアップに注目です。 OOHAが叶える日常×アイドル感 OOHA（オハ）は、若年層の感