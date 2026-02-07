ミラノ・コルティナオリンピックは７日、第２日の競技が行われ、フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選では、古賀結那（城北信用金庫）は４２・９０点で１８位にとどまり、上位１２人による決勝に進めなかった。近藤心音（オリエンタルバイオ）は棄権した。予選は２回滑り、高い方の得点が採用される。前回大会で、この種目は銀、ハーフパイプとビッグエアで金メダルを獲得した人気者の谷愛凌（中国）は７５・３０点の