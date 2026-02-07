All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、子育てがしやすい市に関するアンケートを実施しました。その中から、秋田県で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。【3位までの全ランキング結果を見る】2位：横手市／28票横手市は、秋田県南部に位置する自然豊かな街で、豪雪地帯としても知られています。地域に根ざした豊かな食文化が大きな魅力。市内には公園や児童