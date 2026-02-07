キッチンや洗面所の水回りは、毎日使うからこそすぐに汚れがちです。特にシンクや蛇口周りにこびりつく白いウロコ状の汚れは、普通の洗剤ではなかなか落ちないため、見て見ぬふりをしている人も多いのではないでしょうか。この白い汚れの正体は、水道水に含まれるミネラル（カルキ）が固まったアルカリ性の汚れ。これを効率よく落とすには、酸性の洗剤を使うのが鉄則です。そこで今回おすすめしたいのが、DAISO（以下、ダイソー）