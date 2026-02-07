昨今では宅配物の置き配が珍しくない状況ですが、それに伴って誤配のトラブルが多発しているようです。会社員のAさん（40代）も誤配によるトラブルに巻き込まれた1人でした。ある日、Aさんが自宅で夕飯の支度をしていると、突然「ピンポーン！」とインターホンが鳴ります。【写真】通販で届いた“大きな段ボール箱”を開けて絶句…「空かと思った」「これは新記録」来客の予定はなく不思議に思いながらも玄関に向かうと、そこには
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 不倫情事日記 法廷で読んだ理由
- 2. 「がん」だと誤認 前立腺全摘出
- 3. 日本 開会式での「敬意」に絶賛
- 4. 日本選手団の行進で異例の光景
- 5. 「札束ダンス」102万円なくす
- 6. 「暴行動画」生徒を送検 栃木
- 7. 潜水調査 台湾ダイバーが死亡
- 8. 価格800万超え 新ステップワゴン
- 9. 店員刃物で刺し…タバコ1箱奪う
- 10. 盗んだスマホを交番に届け謝礼金詐取か 57歳男を逮捕
- 1. 不倫情事日記 法廷で読んだ理由
- 2. 「がん」だと誤認 前立腺全摘出
- 3. 「札束ダンス」102万円なくす
- 4. 「暴行動画」生徒を送検 栃木
- 5. 潜水調査 台湾ダイバーが死亡
- 6. 店員刃物で刺し…タバコ1箱奪う
- 7. 盗んだスマホを交番に届け謝礼金詐取か 57歳男を逮捕
- 8. シール疲れの母…衝撃の注意喚起
- 9. 麻生太郎氏が演説「中道」を揶揄
- 10. れいわ大石氏劣勢? 罵倒繰り返す
- 1. 自公協力を一蹴 麻生氏に不快感
- 2. 首相下げする理由分かった 分析
- 3. 外国人デマ 衆院解散後に急拡散
- 4. 逮捕の保育士 保護者間で悪評も
- 5. 「皇室が消滅しかねない」と警鐘
- 6. 「国民に血流して頂く」発言波紋
- 7. 自民議員「曖昧回答」に疑問の声
- 8. 神谷代表「今回は逆風で厳しい」
- 9. 杉田氏 裏金議員批判に「反論」
- 10. 北は核保有 高市首相の発言波紋
- 1. 中国、パナマでの新規事業停止
- 2. 中国で「コナン」コスプレ禁止
- 3. 韓国2位の暗号資産取引所ビッサム、2000ウォンずつ支給を誤ってビットコイン2000個ずつ支給
- 4. 水着か 韓歌手、突然の美貌披露
- 5. 金融市場に「異常事態」発生か
- 6. 韓国映画崩壊の危機か 背景解説
- 7. トランプ大統領 オバマ元大統領夫妻を類人猿に見立てた画像など投稿 「人種差別的」と与野党から批判が噴出
- 8. 金正恩氏娘 権力に酔いしれる?
- 9. 4億年前の陸上生物「説明不能」
- 10. 中国の「ローテク」ぶりに注目
- 1. カルディと…決定的な違いあった
- 2. 頼みの退職金あっという間に消失
- 3. ahamo契約で後悔する人の共通点
- 4. PayPayカード 6月に一部改悪か
- 5. 美容師から理容師「貯金消える」
- 6. PayPayカード改悪後もメリットは
- 7. 金価格が5％以上急落 取引を中断
- 8. 鎌倉紅谷が日本橋三越本店に常設
- 9. ビットコイン史上最高値から半減
- 10. 渦中の永守氏 今は経営無関係か
- 1. 楽天モバイルのキャンペーン解説
- 2. 今明かされる「ニコニコ黒歴史」
- 3. 時給1900円 UberEatsの実態&本音
- 4. レバテック 採用実態を調査
- 5. 上場企業の早期・希望退職を募集
- 6. IIJmio 3月31日で受付終了へ
- 7. OpenAI、エージェント型コーディングAI「GPT-5.3-Codex」発表 開発支援AIの競争激化
- 8. ヘッドフォンアンプ 発売へ
- 9. 都民1人1人1万1000ポイント進呈
- 10. 映画「Michael」US版トレーラー
- 11. 男性の婚活で「最強の武器」とは
- 12. 【カラー電子ペーパー】電子ペーパータブレット好きの皆様、本命といわれるモデル「 BOOX Note Air 5C」をレビューします！
- 13. moto g66j 5Gが連続首位！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/2/7
- 14. カシオ、G-SHOCK「FIRE PACKAGE」2026年モデル2機種発売
- 15. 期待のゲーミングPC「Steam Machine」が発売延期、価格も上がる？
- 16. 【一問一答】KDDI子会社で最大2460億円の架空取引、松田社長が語った「還流スキーム」
- 17. なぜ現代にも「GIFアニメ」がはびこり、めぐり続けるのか？
- 18. docomo with終了に伴う駆け込みで、キャリアシェアを大きくけん引
- 19. OPPO Find X9 使ってみた感想
- 20. 何もない日常を過ごす「スター・ウォーズ」のストームトルーパーズ
- 1. 日本 開会式での「敬意」に絶賛
- 2. 日本選手団の行進で異例の光景
- 3. NHKアナが「台湾です」と紹介
- 4. ミラノ五輪直前 衝撃疑惑が浮上
- 5. 開会式中継のゲストへ「面白い」
- 6. 五輪開会式 マライアに批判殺到
- 7. 異例の広域開催 開会式など熱戦
- 8. 五輪地上波で下着姿 中継に驚愕
- 9. モンゴル選手団の衣装また評判に
- 10. 金メダリストの資金調達法が波紋
- 1. 父から性的虐待 モデルが明かす
- 2. 「パチスロ旅館」ガチすぎ大反響
- 3. インリンがセクハラ被害を告白
- 4. 目黒蓮「顔が違う」とファン騒然
- 5. 斉藤被告の妻に異変 夫婦の状況
- 6. 風俗嬢がアイドル 衝撃の結末
- 7. 元セクシー女優 離婚までの苦悩
- 8. 首相「最後のお願い」にコメ殺到
- 9. テレ東退社後「年収10倍」に驚愕
- 10. 岡村 元マネの「無礼」に激怒
- 1. 妻の流産を喜んだ夫 最低な理由
- 2. UNIQLOコーデ「高見え」テク解説
- 3. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
- 4. ユニクロの新作「快適パンツ」
- 5. マックで続々終売へ…悲しみの声
- 6. 高年収なのに女性に選ばれない訳
- 7. 不幸な人生になる理由と対処法
- 8. 便の臭いを消す？国家試験の奇問
- 9. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退
- 10. スタバ「極上のフラぺ」を体験