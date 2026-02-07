J1アビスパ福岡は7日、MF松岡大起（24）がスロバキア1部のSKスロヴァン・ブラチスラヴァに期限付き移籍すると発表した。松岡は昨季、リーグ戦36試合に出場して1得点。ボランチとして攻守に幅広いエリアをカバーし、存在感を見せた。3日に海外クラブへの移籍を前提にチームを離脱すると発表していた。2023年には当時所属していた清水からブラジルのクラブへ期限付き移籍。今回が2度目の海外挑戦となる。SKスロヴァン・ブラ