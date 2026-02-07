今冬に海外初挑戦したサムライ戦士、安斎颯馬が最高のデビューを飾った。FC東京U-15深川出身の安斎は、青森山田高を卒業後、早稲田大に進学。在学中の2023年から特別指定選手としてFC東京でプレーし、2024年にJ１で31試合、2025年に30試合に出場していたなか、先月24日にポルトガル２部に期限付き移籍した。そして迎えた２月６日のシャベス戦。23歳のMFは０−０の後半頭からピッチに立ち、初出場を果たすと、直後の54分だっ