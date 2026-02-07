上空に流れ込んだ寒気の影響で、2月7日の静岡県内では東部の山間部などで雪が降り、御殿場市では全域で雪が積もりました。 【写真を見る】「あした来られなくなると困るので」静岡・御殿場市で11センチの積雪期日前投票所には多くの有権者 8日も東部や伊豆を中心に雪が降る見込みで、7日、御殿場市役所には衆院選の期日前投票所に多くの有権者が訪れました。 日本の上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、7日、県内では東部の山間