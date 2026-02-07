2月7日午後8時1分頃、神奈川県、山梨県で最大震度3を観測する地震がありました。 【写真を見る】神奈川県、山梨県で最大震度3の地震 東京都、群馬県、埼玉県、長野県、静岡県でも揺れ 津波の心配なし（2月7日午後8時1分頃） 気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度3を観測した